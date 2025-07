Giù Milano e altri mercati europei dietro Wall Street

S&P-500

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee in una seduta in cui ha dominato l'incertezza, in attesa di sviluppi sul fronte dei dazi USA, questione tornata in primo piano nelle ultime ore, dopo che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuove tariffe dal primo agosto. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,29%. Nel frattempo, gli investitori guardano allementre si fanno. L'inquilino della Casa Bianca, "colpevole" secondo Trump di non aver tagliato i tassi di interesse.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,168. L', in aumento (+1,03%), raggiunge 3.356,9 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 65,86 dollari per barile, in calo dello 0,99%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,13%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,40%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 42.278 punti.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,12%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,45%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,07%.avanza dello 0,74%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,21%, dopo l'annuncio dell'addio alla produzione di motori a idrogeno.Seduta negativa per, che scende del 4,19%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%.Tra i(+4,71%),(+3,17%),(+2,32%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,31%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,95%.