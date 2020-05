Regling "sponsorizza" il MES ed elenca i vantaggi per l'Italia

(Teleborsa) -legata alla linea di creditosarà che il denaro fornito sia utilizzato per spese relative al settore", e" in termini di sorveglianza finanziaria speciale; all'Italia, se deciderà di richiederlo, il prestito con scadenza a 10 anni a tassi d'interesse prossimi allo zero permetterà di risparmiare. A ribadirlo il, in un'intervista rilasciata alle maggiori agenzie di stampa di Italia, Germania, Spagna, Olanda e Francia (Ansa, Dpa, Efe, Anp, Afp,), pubblicata nella sua versione integrale inglese sul sito web delI fondi Mes "perché non scapperemo nella prossima crisi. Abbiamo messo fondi in Spagna prima, in Irlanda, Portogallo. E i Paesi lo sanno che i nostri soldi sono sicuri, siamo i creditori maggiori, non li ritireremo se c'è un grande problema", ha osservato Regling. Quindi, ha aggiunto,Per quanto riguarda ilquestione rispetto alla quale si continua a discutere, il Direttore generale ricorda che "la Commissione ha detto molto chiaramente in una lettera firmata dal Commissarioche, ma "farà quello che fa sempre con tutti, si chiama sorveglianza ed è nel Trattato. Non ha niente a che fare con la crisi di oggi. Guarderà alladi tutti glima il fatto che un Paese chieda il sostegno della