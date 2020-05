Violenza di genere, Istat: numero emergenza strumento utile durante lockdown

(Teleborsa) -ma diminuiscono le denunce alle forze dell'ordine. A rilevare il trend ècon un focus dedicato all. Il rapporto segnala che in Italia l’aumento delle telefonate al 1522 – il numero verde messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking – è elevato.Anche se è lo stesso Istituto di statistica ha precisare cheregistrato tra il primo marzo e il 16 aprile non è sufficiente a stabilire se sia espressione di un aumento della violenza subita. "Su tale incremento ha, infatti, influito anchee sul tema mirata a far emergere unanel volere uscire da una violenza pressante e cogente o una maggiore capacità a utilizzare gli strumenti utili per chiedere sostegno", si spiega nella nota.Allo stesso tempotra il 1° e il 22 marzo 2020 perrispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, le denunce per, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell’83,3% le denunce per omicidi femminili da parte del partner. Anche in questo caso, Istat precisa che "ilper poter dare una valutazione complessiva delle motivazioni che sono dietro la diminuzione di denunce e omicidi di donne".In ogni caso, Istat segnala che "ilsembra aver rappresentato uno. La crescita delle chiamate valide non è infatti paragonabile all’andamento registrato negli anni precedenti, anche per effetto dell’incremento delle campagne trasmesse in tv, lanciate sul web e rilanciate dai social, spesso con il supporto di testimonial del mondo dello spettacolo".