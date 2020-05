MEF alza la posta su BTP Italia: raddoppia premio fedeltà e minimo garantito dell'1,4%

(Teleborsa) -, il titolo retail emesso dal Tesoro, che diventaper i consumatori e le famiglie, essendo destinato aper fronteggiare l’emergenza Covid-19, incluso il DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso, e sostenere la sanità, la tutela dell’occupazione e gli interventi per le imprese.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le condizioni della prossima emissione, la sedicesima, prevista per il. Ilgarantito è stato fissato. Il tasso definitivo sarà invece stabilito con successiva comunicazione all’apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 21 maggio e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto a quello oggi comunicato.Per coloro che sottoscriveranno il BTP Italia in questa fase e lo deterranno fino a scadenza, quindi per l’intera durata dei 5 anniispetto alle precedenti emissioni,, proprio per renderlo più appetibile e garantire un boom di domanda a questa speciale emissione.Il titolo, con godimento 26 maggio 2020 e5, è un BTPitaliana, coninsieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell’inflazione dello stesso semestre.Ladel periodo di collocamento, dedicata aindividuali ed affini, si svolgerà, senza possibilità di chiusura anticipata. La, dedicata agli investitorii, avrà luogo nella giornata di giovedìL’emissione avrà luogo, come cnsueto, direttamente sul MOT, il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana, attraverso Banca IMI, BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese e UniCredit.