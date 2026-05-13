Aste BTP, collocati 7,5 miliardi di euro con rendimenti in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 13 maggio 2026.



In particolare, sono stati collocati 3 miliardi di euro del BTP 2,4% 3 anni scadenza 15-03-2029, per cui la domanda ha superato i 4,6 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,54. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,98%, ovvero 7 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 10 aprile 2026.



Inoltre, sono stati collocati 3,25 miliardi di euro del BTP 3,3% 7 anni scadenza 15-06-2033, per cui la domanda ha superato i 5 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,54. Il rendimento lordo si è assestato al 3,55%, ovvero 4 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 10 aprile 2026.



Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP 2,95% 20 anni scadenza 01-09-2038, per cui la domanda ha superato i 2,2 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,77. Il rendimento lordo si è assestato al 4,04%.

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