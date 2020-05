Calcio europeo a rischio: da pandemia fino a -48% nei ricavi

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Lache potrebbe registrare unA dirlo è uno studio realizzato dache evidenziadel Vecchio Continente, in particolareSi tratta, ricorda il report, dei cosiddettiche, da soli, si sono spartiti la maggior parte dei diritti tv e pubblicitari e hanno avuto "nuovi facoltosi investitori" così da proporre stipendi multimilionari ai propri campioni.Dare risposte ai "club che si trovano ad affrontare gravi perdite che probabilmente continueranno nella prossima stagione" è, spiega l'istituto tedesco, importante perché "ed è probabile che assisteremo a un".Gli analisti hanno infatti; stessa quota per la), mentre per idelle partite rimanenti.In dettaglio, per il 2019/2020 si stima un calo tra il 13 e il 30% dei ricavi rispetto aidai 20 superclub, conPer la stagione 20120/2021 Deutsche Bank ipotizza che,, le misure di sicurezza e contenimento porteranno, unae una rinegoziazione dei diritti tv all'incirca invariata.In caso di, si potrebbe avere une ilCiò significherebbe anche. Lapotrebbe perdere rispettivamente di 65/140 milioni, 15/55 milioni e 120/215 milioni a fronte di ricavi pari a 460 milioni del 2018/2019; il(365 milioni di fatturato nel 2018/2019) vedrebbe un taglio di 50/110 milioni, 15/55 milioni e 95/170 milioni; la(231 milioni di fatturato nel 2018/2019), tra 5 e 20 milioni e tra 45 e 90 milioni; ili (207 milioni di fatturato nel 2018/2019) perdere tra 25-60 milioni, 5-15 milioni e 25-70 milioni.