Deutsche Bank, al via nuova fase strategica: RoTE oltre il 13% entro il 2028 e payout ratio al 60%

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha presentato la nuova fase del proprio, fissandoal 2028 che puntano ad accelerare crescita e creazione di valore attraverso il modello della. Come sottolineato in una nota, dopo aver riportato la banca alla redditività, il management mira ora a rafforzare lae a valorizzare la presenza globale con un modello resiliente basato suGli obiettivi finanziari prevedono unsuperiore al 13% entro il 2028, rispetto al target di oltre il 10% per il 2025, e unasopra il 5%, dai circaa circa. La banca punta inoltre a ridurre ilsotto il 60% entro il 2028, con investimenti mirati e un programma di efficienze lorde di circa 2 miliardi.Sul, Deutsche Bank intende mantenere iltra il 13,5% e il 14%, mentre dal 2026 aumenterà ilal, con possibilità di ulteriori distribuzioni o impiego del capitale in aree di crescita qualora il CET1 superi stabilmente il 14%.Il CEOha definito la strategia come un passo verso la creazione del "campione europeo", sottolineando la combinazione di crescita focalizzata, disciplina del capitale e modello operativo scalabile. La banca prevede circa 5 miliardi di ricavi incrementali entro il 2028, anche grazie a investimenti in asset gathering, pagamenti, advisory e al rafforzamento nel mercato domestico.Nel, Deutsche Bank prevede ricavi per 32 miliardi, costi per 20,6 miliardi e un RoTE superiore al 10%, in linea con gli obiettivi annuali. The CFOha evidenziato che la banca è "sulla buona strada" per raggiungere i target, grazie ai progressi della trasformazione avviata negli ultimi anni.