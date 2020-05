ENAC e Politecnico di Torino insieme per la sicurezza del volo

(Teleborsa) - Ilè stato selezionato dall'per ilL'attività, coordinata da, – spiega l'Enac in una nota – prevede la predisposizione di tool per la gestione dei dati raccolti con le segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzata all'emissione del, previsto dallae dalle norme comunitarie in materia di sicurezza aeronautica.Nel dettaglio l'oggetto dell'assegno di ricerca è l'. Il lavoro – continua la nota – potrà essere svolto dai candidati selezionati anche da remoto e l'Enac prenderà in considerazione la possibilità di fornire loro i necessari supporti informatici. I candidati, selezionati secondo i criteri contenuti nel bando pubblicato oggi dal Politecnico di Torino, saranno esaminati da una commissione di cui farà parte anche un professionista esperto dell'Enac."È nella mission dell'Enac – ha dichiarato il– offrire l'opportunità a giovani laureati di integrare il proprio curriculum attraverso un percorso formativo-lavorativo riguardante tematiche aeronautiche ad alto valore aggiunto. Ciò nella speranza che l'esperienza con l'Enac possa essere un elemento qualificante per una maggiore integrazione con il mondo del lavoro, la cui offerta tende sempre più alla specializzazione"."Da sempre il Politecnico di Torino – ha sottolineato– crede nell'importanza della formazione nel settore aerospaziale come anche testimoniato dall'offerta della laurea ad indirizzo Easa Part66, unica in Italia a livello universitario, dedicata ai futuri manutentori aeronautici, laureati in ingegneria. Questo accordo rappresenta quindi un'opportunità unica di collaborazione tra enti pubblici in un settore strategico per l'aviazione civile, per la sicurezza del volo e per il nostro paese".