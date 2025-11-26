Terna, al via il primo master "PoliTech Lab"

(Teleborsa) - Ha preso il via la prima edizione delpromosso dain collaborazione con iIl Master è il primo progetto realizzato nell'ambito della Rete Politecnica di Alta Competenza, nata nel mese di aprile per formalizzare la collaborazione tra il Gruppo e i tre Atenei."Il Master che inauguriamo oggi rappresenta un modello formativo unico perché per la prima volta, su iniziativa di Terna, i tre Politecnici italiani hanno realizzato un percorso post-laurea congiunto – ha dichiarato–. In un contesto in cui la transizione energetica e digitale richiede professionalità sempre più specializzate, questo progetto permette di unire le conoscenze accademiche alle competenze distintive di Terna. Questa collaborazione è un esempio virtuoso di come affrontare insieme le sfide che l'attuale contesto ci pone e, soprattutto, è un'opportunità per le nuove generazioni di approfondire la propria formazione e iniziare un percorso professionale all'interno del Gruppo".è anche la prima collaborazione formativa istituzionalizzata tra i tre Politecnici, rappresentati daRettore del Politecnico di Bari,Rettrice del Politecnico di Milano, e, Rettore del Politecnico di Torino.Ilè rivolto a giovani provenienti da percorsi di laurea a indirizzo ingegneristico, in particolare dalle aree dell'ingegneria elettrica e dell'ingegneria energetica. Tra le persone candidate al bando, sono stati selezionati 45 partecipanti, 15 per ciascun Politecnico, che saranno formati sulle principali tematiche tecniche, economiche e regolatorie riguardanti i sistemi elettrici per l'energia, fornendo le conoscenze teoriche e le competenze pratiche più avanzate nel settore. Il Master renderà possibile la sinergia formativa tra le competenze specialistiche espresse dai tre Politecnici italiani e le competenze distintive che Terna sviluppa e aggiorna da decenni. I giovani saranno infatti accompagnati nel corso sia da docenti universitari, sia dalla Faculty Terna, composta da esperti tecnici interni all'azienda che da anni curano la trasmissione delle conoscenze e delle competenze alle persone del Gruppo. Alla fine del corso, i Politecnici rilasceranno agli studenti un diploma congiunto tra le tre Istituzioni Accademiche.Il Master approfondirà i temi relativi alla modellizzazione delle reti, gestione e ottimizzazione della loro stabilità e sicurezza, progettazione degli impianti ad alta tensione, applicazione dell'elettronica di potenza e di macchinari innovativi. Verrà dedicata attenzione anche all'asset management in termini di affidabilità, manutenzione, data analysis e project management. I partecipanti studieranno inoltre le principali normative italiane ed europee che determinano il perimetro giuridico in cui i Transmission System Operator (TSO) come Terna operano quotidianamente. Ilprevede infine l'insegnamento delle principali metodologie di modellizzazione dei mercati elettrici, che vengono impiegate per gestire il dispacciamento e il bilanciamento dell'energia. Alla fine del percorso formativo le studentesse e gli studenti conosceranno il sistema elettrico e le principali direzioni di innovazione su cui Terna è chiamata a far evolvere la rete, per trasformarla nell'infrastruttura portante della transizione energetica italiana.Il programma prevede un impegno complessivo die consente l'acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). L'intero costo di partecipazione è sostenuto dall'azienda, che ha previsto anche una borsa di studio per ogni partecipante. Al termine del percorso, i partecipanti al Master saranno inseriti nel Gruppo Terna.