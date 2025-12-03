Predict si aggiudica ordine per la vendita di due mistral sampler al Politecnico di Bari

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore del medtech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, comunica di aver finalizzato in data odierna la, per unLa fornitura dei dispositivi medici per la raccolta della porzione alveolare dell'espirato al Politecnico di Bari è finalizzata alla realizzazione dei progetti di ricerca finanziati dalla fondazione D3-4 Health, in particolare nell'ambito dell'iniziativa Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care, di cui il responsabile Scientifico è il Prof. Vincenzo Spagnolo. D3-4 Health,di cui l'Università Sapienza di Roma è soggetto pubblico proponente, si configura come un ecosistema innovativo della salute composto da 28 partner tra università pubbliche e private, istituti di ricerca e imprese, che svolge attività di potenziamento della ricerca sulle tecnologiedigitali in ambito sanitario.I due, innovativo e non invasivo e completeranno il sistema basato su Gascromatografia e Spettrometria di Massa (GCMS) per l'analisi del respiro, già in uso presso il Dipartimento."La fornitura al Dipartimento Interateneo di Fisica del Politecnico di Bari darà un nuovo slancio alla Strategic Business Unit Mistral, consolidandone la specializzazione nel settore dell'analisi del respiro. L'accordo è funzionale al nostro obiettivo di essere un abilitatore per l'innovazione scientifica e rafforza la competitività della SBU stessa, che nel corso dell'ultimo anno ha proseguito con costanza le proprie attività di ricerca e di espansione del business”, ha dichiarato