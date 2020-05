Autostrade chiede un segnale al Governo: "Intesa per far ripartire il Paese"

(Teleborsa) - Ladatiene sospese le trattative fraper raggiungere unIntanto la società è pronta aper un importante. Con l'avvio delladopo la chiusura per l'emergenza, occorre dareall'accordo, che consentirà diE' quanto si legge in un'intervista chediha rilasciato a "Il Sole 24 Ore", nella qualespiega che "auspicando che il Governo tenga conto del fatto che "". C'è un effetto moltiplicatore di"Possiamo rappresentare une questi sono numeri certi, frutto di un'analisi precisa", sottolinea." spiega l'Ad, ricordando cheil 5 marzo scorso a valle di un confronto avuto con l'esecutivo", pur rendendosi naturalmente conto che ilIldella concessionaria autostradale ribadisce l'intenzione del Gruppo di "di impegni inseriti nella proposta", ma c'è un ", in particolare il downgrade del rating provocato dal Milleproroghe, che rende difficile l'accesso al credito e costringe l'azienda a chiedere la garanzia dello Stato su nuove linee.qualcuno possa concederci credito in questa fase: il nostro indebitamento per realizzare gli investimenti dovrà salire fino a 13 miliardi", spiega Tomasi, affermando "abbiamo dovuto attivare con la capogruppouna linea da 900 milioni" per stipendi ed investimenti. C'è poi la possibilità di fare ricorso alla garanzia dello Stato prevista dal Dl Liquidità., afferma.Sulanche Il Messaggero, che cita le preoccupazioni degli analisti per le due scadenze di giugno 2020 e febbraio 2021, quando si dovranno rimborsare rispettivamenteSecondo indiscrezioni del giornale, tra analisti e fondi di investimento ci sarebbe larelativa a un possibileper far perdere di valore alla società favorendo una. Su questo rischio alcuni investitori esteri starebbero coinvolgendoPer questo motivo ASPI starebbe studiando di ricorrere alla garanzia statale e, nello stesso tempo, sarebbe in pressing su Cdp per utilizzare una linea da 1,3 miliardi stipulata nel 2017. Parlando delle fonti di finanziamento, sul Sole24Ore Tomasi spiega che" ed auspicando un colloquio costruttivo con Cdp.Citando qualchedella proposta sul tavolo, il manager delinea che "ci sonodi interventi di manutenzione in più rispetto a quanto già concordato, oltre a 700 milioni in larga parte già liquidati al commissario Bucci per il nuovo viadotto sulE sulsonoa cui si aggiungono 7 miliardi in manutenzione". "La tragedia del- dice Tomasi - ha imposto una radicale e doverosa modifica della prospettiva. Abbiamo rivisto tutto in modo molto critico, abbiamo realizzato una profonda analisi di tutte le nostre 4.500 opere principaliSul, l'Ad spiega a Il Sole 24 Ore che i tempi sono- per l'aggiudicazione di una gara in Francia e Spagna si parla di tre o sei mesi, in Italia si arriva a 12-15 mesi - e c'è bisogno di rivedere ilOggiè un'azienda radicalmente mutata rispetto al passato - spiega il manager - non solo a livello manageriale, ma anche a livello di processi, procedure, uomini. ", procedure interne, sistemi di monitoraggio. Abbiamo rotto una serie di schemi avviando peraltro una vera e propria rivoluzione digitale, nata anche dalla presa di coscienza di quanto sia strategica perno ila gestione delle informazioni", ha spiegato, aggiungendoLe"L'emergenza Coronavirus ci, ha detto l'Ad, spiegando che per l'anno in corso si stimano minori ricavi per 1 miliardo quest'anno e si prevedono impatti anche sul 2021, quando si ipotizza ancora un