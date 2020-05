Baidu in rally a Wall Street. Trimestre oltre attese

Baidu

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,99%.A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale sopra le attese annunciata dal motore di ricerca cinese. Il primo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 8,84 dollari, contro i 4 dollari del consensus. Nei tre mesi i ricavi sono calati del 7% annuo a 22,55 miliardi di dollari, anche in questo caso però sopra ai 21,93 miliardi stimati dagli analisti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 118,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 110,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 126,2.