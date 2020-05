FCA, Gualtieri: "Garanzia ha un costo e delle condizionalità"

FCA

PSA

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia, squisitamente politica, sulcon le garanzie statali, ed, che hanno chiesto un maggio impegno del Gruppo su investimenti ed occupazione., ha premesso Gualtieri a Quarta Repubblica su Rete 4, rispondendo a chi ha fatto notare che il Gruppo ha sede in Olanda. "Stiamo parlando di una multinazionale globale che abbiamo il dovere di tenere ancorata in Italia".Il Ministro poi ha chiarito chea Fiat, in particolare la necessità di confermare e rafforzare tutti gliin Italia, il, lae la puntuale rendicontazione degli investimenti concordati., ha assicurato.- ha sottolineato - si è impegnata a utilizzare le risorse per sostenere la liquidità della filiera automotive, il che è utile e apprezzabile".Il titolare del MEF ha infine precisato che si tratta die sarà "r", spiegando che per consuetudine "sui grandi prestiti a differenza di quelli piccoli la garanzia ha un costo". "Loper fare un esempio cidi euro", ha concluso.In un post su Facebook, Gualtieri ha fatto accenno anche alla, ricordando che il nuovo gruppo multinazionale ha scelto di aver sede in Olanda considerata come "campo neutro rispetto ai due paesi europei, Italia e Francia, e agli Stati Uniti". "Proprio la- ha spiegato - soprattutto in un quadro reso ancora più incerto non solo dalla transizione verso la mobilità sostenibile e l'auto elettrica, ma dalla crisi economica globale innescata dal coronavirus, rendeva particolarmente pressantepreviste dal decreto liquiditàe di rilanciare gli investimenti, l'innovazione e l'occupazione in una filiera strategica per il futuro industriale ed economico del nostro paese".