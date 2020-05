Università, Nursind: "Inaccettabili requisiti lauree infermieri. Manfredi ritiri Decreto"

(Teleborsa) -, impegnata in prima linea per fronteggiare il coronavirus". Non le manda certo a diredel dicastero dell’Università e della Ricerca (il numero 82 del 14 maggio, ndr) che interviene sui requisiti per lein infermieristica e. Proprio alla luce del contenuto del Dm, il Sindacato, in una".Nella lettera,. Se la finalità, infatti, è quella di formare personale specializzato e altamente qualificato,. In fondo, nessuno si sognerebbe di mettere un infermiere a dare lezioni ad un medico. Dunque, anche al contrario per noi è inaccettabile.