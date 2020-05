Gabetti Property Solutions, assemblea approva Bilancio e nomine

Gabetti Property Solutions

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fabrizio Prete, hae la relativa relazione sulla gestione, nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al risultato dell’esercizio.L’Assemblea ha, inoltre, approvato la prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione dellacorrisposti ed ha, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.