Interpump, mandato per il buy-back di 400.000 azioni proprie

Interpump Group

(Teleborsa) -comunica che, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020 intendeda effettuarsi tra il 20 maggio e il 31 agosto 2020, al prezzo massimo di 34,50 euro per azione.Tale programma di acquisto ha le seguenti finalità:• l’attuazione di piani di incentivazione basati su azioni a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori investiti di funzioni chiave della Società e delle società dalla stessa controllate;• l’alienazione e/o permuta di azioni proprie nell'ambito di acquisizioni e/o accordi con partner strategici che rientrano nella strategia di sviluppo della Società.Ai fini dell’attuazione di tale programma di acquisto la Società opererà attraverso un intermediario specializzato e, a tale fine, ha conferito specifico incarico a Banca Akros.L'acquisto di azioni avverrà ad un prezzo unitario che sarà determinato di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione. Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato MTA, in una o più volte.Alla chiusura del mercato, al 19 maggio, Interpump detiene 1.287.506 azioni proprie, pari all'1,1825% del capitale sociale.