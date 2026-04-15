Piaggio, da assemblea ok a bilancio 2025 e copertura acconto dividendo. Cda avvia buy back

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Piaggio , in sede ordinaria, ha esaminato e approvato il Bilancio d’Esercizio 2025 e preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Piaggio e della rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025. Ha deliberato di destinare euro 14.100.515,52 dell’utile di esercizio agli azionisti a copertura dell’acconto del dividendo già corrisposto, non distribuendo un saldo di tale acconto.



L'Assemblea ha rinnovato l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 15 aprile 2025 per la parte non eseguita.



In sede straordinaria, l'Assemblea ha inoltre deliberato l’annullamento di 2.334.007 azioni proprie in portafoglio mantenendo invariato l'attuale capitale sociale, nonché di modificare conseguentemente l’articolo 5.1 dello Statuto sociale.



Il Cda di Piaggio, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha deliberato di dare avvio a un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie sulla base dell’Autorizzazione 2026.



L’acquisto potrà riguardare un massimo di 27.000.000 azioni ordinarie Piaggio, per un controvalore massimo stabilito in euro 41.500.000. Il Programma 2026 potrà essere realizzato, anche in più tranches, entro il 14 ottobre 2027.

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