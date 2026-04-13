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BasicNet, acquistate 49.000 azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
BasicNet, acquistate 49.000 azioni proprie
(Teleborsa) - BasicNet ha comunicato che dal 7 al 10 aprile 2026, ha acquistato 49.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,039 euro, per un controvalore pari a 351.829,32 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.476.000 azioni pari all'11,993% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance di BasicNet, con un ribasso dello 0,67%, portandosi a 7,45 euro.

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