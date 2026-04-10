Reply vola in Borsa grazie al primo "corposo" buy-back

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari
per il titolo Reply
, società quotata su euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, dopo che ieri sera ha comunicato
che lancerà un buy-back fino al 9,6% del capitale
attivando l'autorizzazione dell'assemblea. Al momento la società detiene circa lo 0,4% del capitale in azioni proprie. Il buy-back partirà dal 13 aprile 2026 con una durata massima di 18 mesi e finalità servizio piani di incentivazione e M&A.Equita
afferma che la notizia è di supporto poiché: per la prima volta Reply effettua un corposo buy-back
, mostrando un atteggiamento maggiormente market friendly
e permettendo un miglior utilizzo della cassa (stima che possa chiudere il 2026 con una cassa netta vicino ai 700 milioni di euro, circa il 23% della capitalizzazione di mercato); da un segnale di confidenza sulle prospettive del business
in un contesto valutativo ai minimi degli ultimi anni (Reply sta trattando a 6x Adj. EV/EBIT 2026 verso 9,5x di Accenture
e 7,5x di Capgemini
).Reply
si attesta a 83,95 euro, con un aumento del 5,86%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 85,77 e successiva a 89,22. Supporto a 82,32.