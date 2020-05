Dl Rilancio, Mercatone Uno: commissariamento prorogato di 6 mesi

(Teleborsa) -. Lo rende noto lasottolineando che il 23 maggio "scade il mandato dei commissari e con esso anche la cassa integrazione straordinaria"."La situazione che si è creata con l'emergenza coronavirus – spiega la Filcams Cgil – ha ovviamente avuto ricadute anche sulle trattative che erano in corso con potenziali investitori che, appena scoppiata l'emergenza, sono state sospese. LaGrazie al lavoro e all'impegno di tutti, solo alcuni giorni fa". Una decisione che per il sindacato rappresenta "un grande sollievo per tutti". Viene, infatti,che garantisce continuità reddituale a tutti i lavoratori."Per questo – commenta la Filcams Cgil – non possiamo che ringraziare tutti coloro che con noi si sono impegnati. Dobbiamo però sottolineare che, e ben prima che esplodesse l'emergenza Covid-19". Le risorse siano state stanziate e – spiega il sindacato – "i lavoratori attendono importanti integrazioni reddituali riconosciute da un provvedimento di legge, mané ha dato risposte. Il decreto Milleproroghe è stato approvato ormai alla fine del 2019, ben prima dell'emergenza in corso. È ora – questo l'appello della Filcams Cgil – di avere risposte immediate e concrete".