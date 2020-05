Sanlorenzo, valuta ingresso in Perini Navi

Sanlorenzo

(Teleborsa) -sta valutando l'eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix, società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche.Perini Navi - spiega una nota - è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, nonché da Fabio Perini anche indirettamente. All'esito dell'operazione, ove realizzata, è previsto che Perini Navi sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo.in fase di valutazione è ", al raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed è soggetta al verificarsi di diverse condizioni".Si tratterebbe di un'operazione "coerente con il modello di business di Sanlorenzo, che ha dimostrato e sta dimostrando la sua efficacia, e permetterebbe a Sanlorenzo di ampliare il perimetro di attività e consolidare ulteriormente la propria presenza nel settore dei superyacht".L’operazione . conclude la nota - "sarà approfondita dalle parti durante un periodo di esclusiva in piena condivisione ed armonia. Questo permetterà a Sanlorenzo di valutare costi e sinergie possibili e di valutare l’eventuale interesse a concludere l’operazione".