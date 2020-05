Gualtieri, "Nessuna patrimoniale. Entro lunedì bonus automatico 600 euro"

FCA

(Teleborsa) -. A escludere la misura per per affrontare la crisi economica causata dal Coronavirus è stato, ospite a Piazza Pulita su La7: ""."Noi siamo per la progressività delle imposte – ha aggiunto il Ministro – quindi, ma".Gualtieri ha annunciato invece che entrofra lavoratori autonomi, collaboratori e partite Ivaprevisto per l'emergenza Coronavirus. "La situazione è difficilissima e stiamo tentando di aiutare al meglio possibile gli italiani, i lavoratori e le imprese", ha dichiarato il Ministro dell'Economia. "Alcune misure hanno funzionato, altre hanno richiesto del tempo – ha spiegato – Per questo le abbiamo modificate e migliorate,".: "sono iniziati molto lentamente, ma adesso". Gualtieri ha precisato che al dicastero dell'Economia arrivano le segnalazioni sia di chi riceve i finanziamenti in pochi giorni, sia di chi ci mette troppo tempo – "e questo non va bene" – e ha aggiunto: "".: "decideremo di imporre delle condizioni molto rigide: tutte le risorse devono essere usate per il pagamento della filiera italiana e", altrimenti il gruppo automobilistico perderà il finanziamento. "Devono essere garantiti i livelli occupazionali e deve essere vietata ogni delocalizzazione produttiva fuori dall'Italia", ha chiarito il Ministro."Abbiamo assunto un atteggiamento molto esigente – ha aggiunto Gualtieri – e pensiamo possa essere".