Pensioni, Civ INPS: "Se crisi prosegue servirà intervento Governo"

(Teleborsa) - Al momento sul fronte pensioni la situazione è sotto controllo ma sL'allarme arriva dalIn un'intervista al GR1, Loy ha detto cheIl rosso – ha spiegato il presidente del Civ – "è stato stravolto dagli effetti del Covid-19. Ci sono meno entrate perché sono diminuiti i lavoratori che lavorano, meno aziende pagano i contributi per quei lavoratori, e più uscite perché una parte delle prestazioni sono state pagate, soprattutto la cassa integrazione, con il bilancio dell'Istituto".Tuttavia, assicura Loy,"L'Inps – afferma il presidente del Civ – opera ovviamente con solidarietà tra i vari fondi. Sono sostanzialmente in equilibrio. Se la crisi piano piano rientra e con un sostegno del Governo la situazione è gestibile. Se ovviamente l'economia crolla e crolla il lavoro, il problema generale dell'equilibrio ce l'avrà il Paese prima e dopo l'Inps naturalmente". Nel caso in cui la crisi dovesse continuare, per Loy "si renderà necessario un intervento del Governo per tenere in equilibrio il sistema pensionistico".