Appuntamenti e scadenze del 26 maggio 2020

(Teleborsa) -Milano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricercaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoEYE on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell'UE nella crisi COVID-19.Star Conference 2020 - Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionaliConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel coordinare l'allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-198.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprileTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020