Atlantia, AD Bertazzo esce dal Comitato Nomine

Atlantia

(Teleborsa) -di, come già anticipato al Comitato Nomine, ha comunicato alla società - al fine di realizzare un miglior adeguamento alle best practice in termini di corporate governance - le proprie dimissioni dalla carica di componente del Comitato per le Nomine della società medesima, con efficacia immediata.Lo fa sapere la stessa Atlantia con una nota aggiungendo che per l’effetto, il Comitato Nomine rimane al momento composto da tre Amministratori non esecutivi, tutti indipendenti.