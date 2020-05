Trasporti, IATA: "Settore aereo rischia debito da 550 miliardi nel 2019"

(Teleborsa) - Fortemente colpito dall'emergenza Covid-19, ilrischia di raggiungere unentro la fine del 2020, registrando unrispetto ai livelli di debito dell'inizio dell'anno. È quanto emerge dall'analisi condotta dallNel dettaglio – si legge nel rapporto –sono composti da(50 miliardi),(5 miliardi) e( 12 miliardi). Altriprovengono da fonti commerciali tra cuii (23 miliardi),i (18 miliardi), debito derivante da(5 miliardi) ei (6 miliardi).Se "gli aiuti finanziari sono un'ancora di salvezza per superare il peggio della crisi – spiega Iata nel rapporto – nella successiva fase di ripartenza il carico del debito del settore sarà vicino acon un massiccio"."Gli aiuti del governo stanno contribuendo a mantenere a galla l'industria. La prossima sfida – commenta il– sarà impedire alle compagnie aeree di affondare sotto l'onere del debito che gli aiuti stanno creando".In totale isi sono assunti l'impegno dii. Di questa cifra, – rileva l'analisi –dovranno essere rimborsati. Il saldo è in gran parte costituito da( 34,8 miliardi),(11,5 miliardi) e( 9,7 miliardi). Un aiuto che Iata definisce di "vitale importanza per le compagnie aeree" che bruceranno circain contanti solo nel"Oltre la metà deicrea nuove passività – ha spiegato de Juniac – e meno del 10% si aggiungerà al patrimonio netto della compagnia aerea. Questo cambia completamente il quadro finanziario del settore. Pagare il debito dovuto ai governi e ai finanziatori privati significherà che la crisi durerà molto più a lungo del tempo necessario per il recupero della domanda di passeggeri".