von der Leyen svela il Recovery Fund: Olanda già frena

(Teleborsa) - "Qualcosa che è iniziato come unè diventato unamai vista prima. Nessun Paese può superarla da solo. E' il momento dell'Europa. La nostra volontà di agire deve risultare all'altezza delleche tutti noi affrontiamo". Con queste parole la Presidente della Commissione UE Ursulaha alzato il velo sull'attesissimo Recovery Fund che mobilita la cifra monstre di 750 miliardi di euro di cuidi prestiti da restituire. All’Italia andrebbero complessivamente. Una somma che rappresenta ladestinata a un singolo Paese.Numeri che superano di gran lunga quelli della propostanel loro piano per il rilancio dell'economia UE con la Commissione europea che ha cercato di prestare ascolto a tutte le richieste degli Stati membri, provando a mediare tra Paesi del Sud che chiedono strumenti coraggiosi e finanziamenti a fondo perduto, e i cosiddetti rigoristi del Nord che insistono invece su condizioni e riforme.La Commissione otterràdi euro innalzando "temporaneamente" il tetto delle risorse proprie del bilancio comune al 2% del Pil Ue, e andando sui mercati a finanziarsi. Il debito così emesso dovrà essere rimborsato tra il, attraverso il bilancio comune post 2027. Per reperire risorse Bruxelles propone di includere nuove risorse da tasse su emissioni, grandi multinazionali, plastica e web tax.Intanto però si registra già la non incoraggiante frenata dei Olanda, parte del gruppo dei cosiddetti "Paesi frugali" che segnala come le posizioni sono ancora lontane per un dossier cheAdesso che Palazzo Berlaymont ha messo le carte sul tavolo, inizia la "partita tecnica", tutta in salita, sul piano politico. Servirà, appunto, come sottolinea l'Olanda, l'unanimità dei 27 e ildel Parlamento europeo.