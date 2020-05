Coronavirus, risalgono i contagi: in Lombardia il 64,4% dei casi

(Teleborsa) -con un aumento dirispetto a mercoledì quando se ne erano registrati 584: il totale degli attualmente positivi, comprese vittime e guariti, sale così a 231.732.In particolare, è ancora lacon 382 nuovi positivi in più (ieri 384) pari alin Italia.: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata. Sono i dati che emergono dal consueto bollettino emesso dalla Protezione Civile.Sono invece, in calo rispetto alle 117 di mercoledì: tra queste, 20 sono state registrare in Lombardia, contro le 58 del giorno precedente. Otto le regioni - Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige - dove non si sono avuti decessi per Covid-19 nella giornata di giovedì.Salgono a 150.604 i, con un incremento di 3.503 in una giornata; in calo i malati da coronavirus, 2.980 in meno rispetto a mercoledì, con un totale di 47.986 malati.Per la prima vota dal 6 marzo,: 489 i pazienti ricoverati nella giornata odierna, 16 in meno rispetto al giorno prima. Di questi, 173 sono in Lombardia, 2 meno di ieri.sono invece 7.379, con un calo di 350 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 40.118, con un calo di 2.614 in 24 ore.La giornata odierna fa segnare anche uncon 75.893 test nelle ultime 24 ore, per un totale di 3.683.144 tamponi per 2.330.389 casi.Nelle ultime 24 ore(0,8%, nella media degli ultimi giorni): sui 39.838, è stato riscontrato, l'1,5%, escludendo i tamponi di controllo su casi già noti (in media circa il 40%).