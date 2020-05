Leonardo si aggiudica contratto con Federal Aviation USA per sistemi DME

Leonardo

(Teleborsa) -si è aggiudicata, attraverso la controllata statunitense Selex ES, un(FAA) per la fornitura di(Distance Measuring Equipment - DME) per lo spazio aereo USA. Il contratto ha lacon opzioni per due rinnovi, ciascuno di un anno.Considerando anche la precedente commessa per la FAA per lo stesso tipo di equipaggiamenti, la società prevede didi misurazione della distanza per lo spazio aereo nazionale (National Airpsace System - NAS) statunitense. La produzione interesserà loSono incluse la gestione complessiva del programma, attività di ingegneria dei sistemi, progettazione e sviluppo, test e valutazione, addestramento, produzione, supporto logistico e implementazione del sito.