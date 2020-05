Hong Kong, Borrell: sanzioni non sono la via per risolvere problemi con la Cina

(Teleborsa) - Continua adopo il prima via libera di Pechino al progetto di legge sulla sicurezza dell'ex colonia britannica. In attesa della conferenza stampa indetta a sorpresa dal Presidente Usa Trump,"Le", ha dichiarato l'. "Sugli ultimi sviluppi ad Hong Kong tutti gli stati membri si sono espressi e ciò si riflette nella nostra dichiarazione", ha aggiunto Borrell.Nella nota diffusa infatti, Borrell "esprime, che non sono conformi ai suoi impegni internazionali (Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984) e alla Legge fondamentale di Hong Kong. Ciòe l'alto grado di autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong".E chiude: "Le relazioni dell'UE con la Cina si basano sul rispetto e sulla fiducia reciproci.. Affronteremo la questione nel nostro dialogo continuo con la Cina".Intanto il Regno Unito, attraverso il suo Ministro degli Esteri Dominic Raab, haper i più di 300mila cittadini di Hong Kong in possesso di un passaporto d'oltremare (BNO) rilasciato ai nati prima del 1997, anno in cui la città tornò sotto sovranità cinese con la formula "un solo Paese, due sistemi".Immediatache ha avvertito come qualsiasi tentativo di ostacolare la legge sarà "destinato a fallire".