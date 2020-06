Borsa Tokyo in rialzo ma Asia sconta tensioni in USA

Nikkei

(Teleborsa) -, a causa dell'aggravarsi delle tensioni sociali in USA e della minaccia del Presidente Donald Trump di usare l'esercito per domare le proteste sempre più violente.Laha chiuso gli scambi ai massimi da 3 mesi, con l'indicesalito dell'1,46% a 22.385 punti, mentre il Topix ha guadagnato l'1,41% a 1.019 punti. Stessa importazione per Seoul che è salita dell'1%.Performance moderata per le borse cinesi, conche segna un +0,18% eun +0,32%. Meglioche porta a casa un vantaggio dell'1,25%.In recupero le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche avanza dello 0,82%, assieme a(+1,95%),(+2,81%),(+1,05%) e(+0,21%).La Borsa diguadagna lo 0,81%, mentrelimita il recupero nello 0,54%.