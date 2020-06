MIT, nuove disposizioni trasporto aereo e collegamenti Sardegna.

(Teleborsa) - Nuove disposizioni per ile conferma delle precedenti misure per le navi da crociera con bandiera estera, nel decreto firmato oggi dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per quanto riguarda il trasporto aereo, l'. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco sono consentite le attivita` di aviazione generale. L' Enac, previo parere conforme della ministra De Micheli, potrà integrare l'elenco degli aeroporti oggi già operativi.alcunaper gli spostamenti da e per laPer la Regione, considerata la particolare situazione dell'organizzazione sanitaria dell'isola,il trasporto marittimo e aereo (su Cagliari, Alghero e Olbia) di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna e`. Il trasporto delle merci non e` invece soggetto a limitazioni.A partire daldi tutti i voli domestici da e per la Sardegna e anche il trasporto marittimo passeggeri non avrà limitazioni.Infine, alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera e` consentito l’ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.Le disposizioni del decreto sono efficaci fino al 14 giugno 2020.