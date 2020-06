Cina e ritardo sui dati: le carte segrete OMS

(Teleborsa) -in pubblico,in privato. Sembrerebbe che, in questi mesi, il rapporto trasia stato decisamente più complicato di quanto potrebbe sembrare. Tradotto: altro che, ma più di qualcheLaritardò la comunicazione dei dati sul coronavirus e in alcuni casi li nascose provocando grandetra i ranghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E' quanto emerge da un'inchiesta dell'Associated Press, pubblicata sul suo sito e fondata sulla documentazione riservata dei vertici dell'agenzia dell'ONU.In più occasioni, il Presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la tempestività delle informazioni fornite, ma dalla carte viene fuori unben diverso dalle lodi pubbliche fatte dall'OMS "frustrata", invece, nei confronti di Pechino.L'inchiesta "scagionerebbe" i ranghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con buona pace del Presidente Usa Donald Trump che ha invece più volte accusatol'ex-Ministro della Sanità dell'Etiopia diventato Direttore generale dell'Organizzazione, di essere poco più di una pedina nelle mani di Pechino, tagliando a metà aprile, in piena pandemia, iamericani all'organizzazione fino alle decisione annunciata nelle scorse ore di voler mettere fine alla relazione.