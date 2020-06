Digital&Export Business School: nuovo progetto di Unicredit con SACE e Microsoft

UniCredit

(Teleborsa) - Nasce, una iniziativa di informazione e formazione a favore delle imprese, chelancia in partnership con, per cercare nel cambiamento nuove opportunità.Un, che partirà il 9 giugno cona cadenza settimanale, pensati per creare un confronto tra esperti e imprenditori e riflettere insieme su come affrontare i nuovi scenari economici disegnati dalla pandemia.Durante tutto il progetto, le imprese potranno consultare gratuitamente lasulla piattaforma di, che con SIMEST rappresenta il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione.La Digital&Export Business School si articolerà in: una, da giugno a luglio, completamente, dove le imprese potranno confrontarsi con docenti universitari, ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti su argomenti strategici per le imprese; una, da ottobre a dicembre, che prevedededicate ad approfondimenti su tematiche tecniche e locali con esperti di UniCredit, SACE e Microsoft.