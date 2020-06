Istruttoria Antitrust su Italgas su gara di Venezia

Italgas Reti

(Teleborsa) - L’Autorità ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare seSpa, attuale gestore in proroga del servizio di distribuzione del gas in diversi Comuni della Provincia di Venezia, violando l’art. 102 del TFUE, abbia abusato della propria posizione dominante detenuta in qualità di concessionaria esclusiva del servizio,nell’ambito territoriale minimo che comprende tali Comuni (ATEM Venezia 1).In particolare iche Italgas Reti si è rifiutata di fornire alcune informazioni aggiornate e di dettaglio relative alla porzione dell’impianto di distribuzione che, anche a seguito delle sentenze dei giudici amministrativi, risulta essere di proprietà del Comune.Dette i, sicché il loro rilascio da parte del gestore uscente risulta dunque cruciale per completare l’iter amministrativo previsto ex lege ai fini della successiva pubblicazione del bando ed all’espletamento della gara.Ile negli altri comuni ricompresi nell’ATEM Venezia 1 nei quali detta società opera attualmente come gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.L'Autorità garantisce che il procedimento si concluderà entro il 31 maggio 2021.