MIT-MEF: 50 milioni per la Ryder Cup 2022

(Teleborsa) - E stato firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli e dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieridelle opere infrastrutturali e viarie connesse all'evento sportivo della Ryder Cup.Si tratta di. La Ryder Cup è la più prestigiosa competizione internazionale di golf che l’Italia ospiterà dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.Le risorse stanziate sono, in qualità di soggetto attuatore degli interventi necessari alla realizzazione della manifestazione sportiva.I lavori, già contenuti negli elenchi allegati al decreto, riguarderanno l'efficientamento e l'adeguamento delle infrastrutture esistenti, l’accessibilità ai luoghi che ospiteranno gli eventi sportivi nonché la valorizzazione territoriale delle aree interessate. Tra gli interventi previsti, quello sulla, la messa in sicurezza delle rotatorie extraurbane e delle tratte viarie nonché 13 milioni di euro per il raddoppio di via Marco Simone e di parte della SP Palombarese.Complessivamente si tratta di interventi che, uniti alla manutenzione straordinaria della viabilità locale dei comuni interessati,e provincia.