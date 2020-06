thyssenkrupp Elevator pronta per la Fase 2

(Teleborsa) - Dopo il lockdown forzato,è entrata nel vivo della. Non solo lavoratori e interi settori, ancheper la Fase 2.ha sviluppato una nuova piattaforma per ilche permetterà a ogni passeggero di chiamare l’ascensore, quando si è fuori dalla cabina e comunicare il numero del piano, una volta entrati. L’assistente vocale, sfruttando ileviterà all’utente il contatto diretto con i pulsanti, punti di facile deposito di virus e batteri e ridurrà le possibilità di contagio.Inoltre sarà installato unper sanificare in maniera continuativa, con filtro assolutocombinato con una membrana ai carboni attivi, che assicurerà un ricambio istantaneo. L’aria prelevata dalla cabina sarà filtrata e purificata da virus e batteri e immessa nuovamente nell’ambiente."Abbiamo già iniziato lein ospedali e nelle stazioni dei treni e delle metropolitane per garantire la presenza e la mobilità continua all’interno degli edifici al momento", dichiara Omar, Direttore Operativo thyssenkrupp Elevator Italia. "L’ascensore è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati al mondo e l’Italia con 463mila edifici dotati di almeno un impianto elevatore, è il primo paese europeo per parco ascensori. Ecco perché è importante e necessario sfruttare tutte le