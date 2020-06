Turismo, Fase 2: ripartono le compagnie aeree europee

(Teleborsa) - Mentre i Paesi cercano di rilanciare il turismo per ridare slancio alle economie duramente colpite dalla pandemia di Covid-19, leUn giorno prima della riapertura delle frontiere del Paese verso gli altri Paesi dell'area Schengen,ha presentato ieri ilche sarà effettuato due volte a settimana. Dall'inizio di marzo, il lockdown ha bloccato la compagnia aerea, tranne che per alcuni voli cargo e alcuni rotte organizzate per rimpatriare gli italiani dai luoghi pericolosi della diffusione pandemica. La compagnia aerea riprenderà oggi anche i voli tra Roma e le città sarde di, così come i voli trae le città spagnole diTutti i voli – fa sapere Alitalia – si svolgeranno con le regole di distanziamento sociale in vigore, i voli saranno limitati ala seconda del tipo di aeromobile., la più grande compagnia aerea tedesca, ha annunciato ieri che a partire dallrenderà obbligatorio l'uso della mascherina a bordo. Questo cambiamento si applicherà inizialmente ae sarà effettivo fino alL'ha dichiarato domenica, 31 maggio, che lenel mondo introdotte in risposta al coronavirus sono state leggermente attenuate. L'agenzia con sede a Madrid ha sottolineato l'importanza del turismo internazionale nella promozione della crescita economica sostenibile. "La riduzione tempestiva e responsabile delle restrizioni ai viaggi contribuirà ad assicurare i numerosi benefici sociali ed economici che il turismo garantisce in modo sostenibile. Questo contribuirà al sostentamento di molti milioni di persone in tutto il mondo – ha affermato il–. Il settore è un motore di sviluppo sostenibile e un pilastro dell'economia. L'OMT sottolinea la necessità di vigilanza, responsabilità e cooperazione internazionale, poiché il mondo si sta lentamente aprendo di nuovo". Il 7 maggio, l'organizzazione ha previsto checausa degli effetti della pandemia.Per quanto riguarda lache ha visto, negli ultimi mesi, un braccio di ferro tra i diversi Paesi, laha revocato lunedì, 1 giugno, la regola dell'autoisolamento di 14 giorni per i viaggiatori provenienti da 24 Paesi europei. I viaggiatori provenienti da Malta, Irlanda e Spagna sono ancora soggetti all'autoisolamento obbligatorio per 14 giorni, mentre è ancora vietato viaggiare da, dove il numero di pazienti Covid-19 supera i 25 casi ogni 100mila abitanti. Finora la Lituania ha ripreso i voli regolari pere prevede di riattivare l'operatività dei voli pera nella prossima settimana.Dal 1 luglioriaprirà il suo aeroporto per alcuni Paesi europei e Israele. L'abolizione delle restrizioni si applica solo ai voli diretti e i passeggeri devono garantire di essere rimasti nello stesso Paese per quattro settimane prima del volo. Ala riapertura degli aeroporti è prevista per il 9 giugno, quando si prevede la ripresa dei voli con 19 Paesi considerati dalle autorità cipriote relativamente sicuri. La maggior parte degli hotel offre grandi sconti, ma hanno annunciato sui loro siti web che l'alloggio non sarà disponibile prima del 20 giugno, quando i viaggiatori provenienti daviaggeranno liberamente senza avere alcuna prova negativa relativa a test per Covid-19, quelli provenienti da altri sei Paesi avranno ancora bisogno dei risultati dei test.Inilha annunciato venerdì scorso la prima, tra cui la Cina, che possono inviare turisti in Grecia a partire dal 15 giugno negli aeroporti di Atene e Salonicco. La lista è stata redatta sulla base dei dati epidemiologici e degli annunci dell', seguendo le raccomandazioni degli scienziati greci. Questi viaggiatori saranno sottoposti solo a test a campione per il Covid-19 all'arrivo. Inoltre, a partire dalla metà di giugno la Grecia sarà aperta anche ai visitatori provenienti da altri Paesi. Ma almeno fino al 30 giugno, tutti i turisti provenienti da un aeroporto della lista dell'AESA delle aree colpite da Covid-19 ad alto rischio di trasmissione, sono obbligati a essere testati all'arrivo e dovranno passare una notte in un hotel designato. Secondo il, se il test è negativo, il passeggero deve essere messo in quarantena per sette giorni, mentre se il test è positivo, la quarantena sarà controllata e durerà 14 giorni. Il ministro sottolinea che le autorità greche si concentreranno sugli aeroporti di partenza ma non sulla nazionalità dei viaggiatori. A partire dal 1 luglio, i voli internazionali sono ammessi in tutti gli aeroporti della Grecia e i visitatori sono sottoposti a test a campione all'arrivo, mentre ulteriori restrizioni saranno annunciate in un secondo momento.