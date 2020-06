Autostrade, Aspi: riaperta galleria Rivarolo tra A7 e A12

(Teleborsa) - Via libera, da questa mattina, al passaggio dei veicoli dalcon la riapertura al traffico della. La galleria – spiegain una nota – era stata chiusa per consentire interventi di manutenzione definiti dal piano di ispezione eseguito secondo le modalità condivise con ilNei– per risolvere gli stati di degrado rilevati che, secondo, non incidevano sulla tenuta statica della galleria e che risalgono all'epoca della sua costruzione – hanno lavorato h24, sette giorni su sette, squadre di 25 tecnici per turno, con l'impiego di sei piattaforme, escavatori, betoniere e a una pompa per le iniezioni di calcestruzzo.Prosegue così ilper completare entro il 30 giugno lasulle. Le attività continueranno secondo le modalità condivise con il Mit e con le istituzioni liguri senza alcuna interruzione anche nei weekend con l'obiettivo disu due corsie per senso di marcia. Nelle attività di monitoraggio e manutenzione delle gallerie – fa sapere Aspi – sono impegnati 800 tra tecnici e maestranze, oltre a una task force di 150 tecnici specializzati. I lavoratori, ripartiti tra 10 diverse società appaltatrici, hanno raggiunto in questi giorni la Liguria spostandosi da altri cantieri presenti in Italia. Sono passate da 80 a 162 le piattaforme elevatrici, mentre è stata duplicata la disponibilità dei mezzi "jumbo" per le chiodature.In totale sono in corso: previsti 14 cantieri in A7, 13 cantieri in A12, 20 cantieri in A10 e 19 cantieri in A26 tra allacciamento A26/A7 e allacciamento A26/A10.