Enel, SocGen alza Target Price a 8,70 euro e consiglia Buy

(Teleborsa) - Un altro giudizio positivo per, dopo quello formulato da Barclays la scorsa settimana. Questa volta si esprimono gli analisti di, che alzano ildel 7,4% ada 8,10 euro, con unAnche SocGen è d'accordo sul fatto che gli investitori mostrino un particolareper le società attive nellei, specie quelle a più ampia capitalizzazione: da inizio anno, le società che la baca d'affari definisce(Fantastici cinque) - ??EDP, Enel, Iberdrola, Orsted e RWE - hanno guadagnato fra l'8 ed il 19% e si prevede che la crisi da COVID-19 possa dare unnelle rinnovabili, in unione con il New Green Deal dell'UE.In questo contesto,, scontando in parte la sua esposizione in America Latina, in parte l'incertezza politica italiana, e proprio questa sotto performance potrebbe innescare ora unaper la compagnia italiana, che verrebbe favorita anche dall'evoluzione positiva dell'atteggiamento dei partner europei verso il Recovery Fund ed il tema degli Eurobond.Il titolo Enel oggi scambia in Borsa in ribasso dello 0,95% dopo aver fatto molto bene lo scorso venerdì. Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,577 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,439. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,715.