Istat, PIL: calo dell'8,3% nel 2020, crollano consumi famiglie

(Teleborsa) - Unosta investendo l'economia italiana con ilche nel 2020 segnerà unacrollando dell'8,3% . Nelci sarà una ripresa parziale (+4,6%). E' quanto prevede l'Istat nelle "segnalando chegli indicatori disponibili per il mese dimostranoin linea con il processo diNell’anno corrente - si legge - la caduta del PIL "sarà determinata prevalentemente dallaal netto delle scorte (-7,2 punti percentuali) condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle Isp (-8,7%) e dal crollo degli investimenti (-12,5%), a fronte di una crescita dell’1,6% della spesa delle Amministrazioni pubbliche. Anche lae la variazione delle scorte sono attese fornire un(rispettivamente -0,3 e -0,8)"- L'Istituto di Statistica segnala anche che il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e dell’attività produttiva, parzialmente attenuati dai provvedimenti del Governo, produrranno une un miglioramento nell’anno successivi (+5,0%) in linea soprattutto con la prevista ripresa dell’occupazione.Nuvoloni sulDopo la sostanziale riduzione di ore lavorate e di unità di lavoro avvenuta nel primo trimestre, i dati diprovenienti dall’indagine sulle forze di lavoro - si legge - segnano un(-1,2% rispetto al mese precedente, pari a -274mila unità) che riduce il tasso di occupazione di 0,7 punti percentuali. Sebbene la flessione sia diffusa per genere e posizione professionale, cali significativi riguardano i lavoratori dipendenti a termine (-5,6%, 129mila unità) e i lavoratori indipendenti (-1,3%, 69mila unità), rafforzando le tendenze in corsoMa c'è anche un altroNel confronto con la media del 2019, nei primi 4 mesi dell’anno circahanno smesso di cercare lavoroi. Questo segnale presenta specificità di genere e fascia di età. Il tasso di inattività femminile è cresciuto di 2,3 punti percentuali mentre la disoccupazione è diminuita di 2,6 punti percentuali. L’aumento di- segnala ancora l'Istat - è stato più accentuato tra la fascia di età 35-49 (+10,4%, 278mila unità) e 25-34 anni (+8,8%, 172mila unità). La contemporanea riduzione della disoccupazione oltre che in queste classi di età (rispettivamente -26,9%, 182mila unità, e -17,0%, 90mila unità) si è manifestata anche tra i15-24 anni (-31,8%, 119mila unità).