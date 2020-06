Generali Italia, Nardi: "Il pregio più grande di Immagina Adesso è l'estrema flessibilità"

Generali





(Teleborsa) -ha presentato oggi la suae nuova offerta retail.Responsabile Marketing di Generali Italia, in una intervista rilasciata a Teleborsa, a margine della conferenza stampa, ha parlato del nuovo prodottoe dei suoi vantaggi."Immagina adesso interpreta le opportunità della nostra strategia Partner si Vita ed è molto più di un prodotto, noi parliamo di piattaforma, che ci consente d adattarsi ai bisogni del cliente, a tutte le tipologie di famiglia ed anche alla vita che cambia nel corso del tempo"."E' una piattaforma estensibile orizzontalmente, perché dà la possibilità di scegliere più moduli e, quindi, più ambiti di bisogno, ed estensibile anche verticalmente, perché consente di selezionare singole garanzie cucite sull'esigenza del cliente e selezionate dal nostro consulente"."L'estrema flessibilità di questa piattaforma è l'innovazione più grande , sia in termini di ampiezza delle coperture, sia in termini di prezzo, che riesce ad adeguarsi alla capacità di spesa mensile del cliente"."Il nostro obiettivo è sicuramente arrivare, a regime, a gestire i nostri 200 mila clienti l'anno con questa soluzione, che è appunto una soluzione modulare e facilmente scalabile"."Immagina adesso dà la libertà di combinare garanzie e servizi secondo il proprio budget di spesa e promuove comportamenti responsabili"."Duecentomila clienti l'anno sono un numero importante e sono rappresentati sia dai nuovi clienti sia da coloro che fanno operazioni di up-selling o cross-selling sulle loro attuali coperture".