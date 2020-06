Generali Italia, Oddone: "Immagina Adesso pensato per seguire clienti nel percorso di vita"

Generali





(Teleborsa) -è il nuovo prodotto dipensato per i clienti. Un prodotto su misura, modulare, flessibile e facilmente gestibile, che ha già avuto un certo successo sul mercato e chegenerato dalla pandemia di Covid-19. E' quanto spiegato da, Chief Marketing & Distribution Officer Generali Italia, in una intervista rilasciata a Teleborsa a margine della conferenza stampa per la presentazione della strategia Partner di Vita 2021 e della nuova offerta Retail."In questi tre mesi sono emersi fenomeni che meritano di essere evidenziati, in particolare il tema della connessione. I nostri clienti hanno usato in maniera intensiva lo strumento digitale per rimanere connessi, per rimanere informati, per gestire le loro attività", ha spiegato Oddone, ricordando che anche la compagnia ha visto una escalation degli utenti connessi a 2,35 milioni."La rete, che aveva già intrapreso un percorso digitale, ha accelerato, beneficiando di una piattaforma e strumenti in mobilità utili per operare con il cliente e nello stesso tempo mettere in sicurezza la struttura e le agenzie, che hanno continuato ad operare a distanza. Questo nuovo modo di operare ha aperto una finestra su come potrebbe essere domani la nostra nuova modalità operativa, non più soltanto in ufficio ma con un mix di ufficio e casa"."Immagina Adesso si colloca proprio in questo contesto. Grazie alla sua modularità e flessibilità è un prodotto che si presta a svelare le nuove modalità di lavorare e se la casa diventa un tema importante, la casa è anche connessa, viene vissuta in un altro modo ed ha bisogno del suo livello di protezione"."Si, una scelta che si è rivelata vincente", afferma il manager, spiegando che questo Immagina Adesso è già commercializzato da alcuni mesi."Abbiamo visto un progressivo ramp-up del prodotto proprio in questi mesi, il tema della casa è entrato nell'immaginario collettivo e quindi un prodotto che si potesse adattare alle esigenze del cliente si è rivelato molto importante".Il nuovo prodotto di generali - ha spiegato - è riuscito ad attrarre clienti "proprio grazie alla flessibilità, alla modularità ed anche alla sua semplicità, perché tutto è governato da un solo contratto, all'interno del quale i può combinare un mondo di soluzioni che sono altamente personalizzate"."Questo prodotto, da un lato, permette alla rete di mettere a disposizione del cliente la propria professionalità, dall'altro, il cliente ha l'opportunità di capire quello che fa per lui. Immagina Adesso quindi può accompagnare il percorso di vita del cliente, perché le varie coperture si possono accendere o spegnere in funzione delle sue necessità. Ti segue non solo nei momenti che caratterizzano la tua vita, ma anche nei tuoi percorsi e nelle tue esigenze: dai figli, ai cuccioli, fino allo smart working".