Confagricoltura, a fianco delle imprese con nuovi programmi di formazione a distanza

(Teleborsa) - Aiutare le imprese ad affrontare la crisi e favorire la ripresa economica del nostro Paese. Con questo obiettivoha deciso di incrementare l'offerta formativa proseguendo il percorso di formazione online iniziato mesi fa con la nascita di, nuova proposta di, l'ente di formazione della Confederazione, disponibile all'interno della già esistente piattaforma di e-learning."La pandemia – spiega Confagricoltura in una nota – ha inciso profondamente anche nelle modalità di lavoro e di apprendimento. E al tempo stesso ha dimostrato quanto sia importante la formazione. Questo vale per tutti i settori, compreso quello agricolo". In tale scenario la Confederazione ha messo a disposizione delle sue imprese una vera e propria, contenente brevi video di approfondimento sui principali temi di interesse per il settore agricolo, realizzati da docenti universitari ed esperti selezionati. Aggiornata e implementata costantemente, questa library è consultabile gratuitamente dal sito dell'Enapra fino a marzo 2021."Il successo dell'iniziativa – sottolinea Confagricoltura – è stato eclatante:hanno aderito nel giro di pochi giorni. Ad usufruire del materiale didattico sono stati soprattutto titolari d'azienda e dipendenti, che hanno manifestato interesse in particolare per materie quali agricoltura di precisione e innovazione, a conferma che questa sia la strada che il settore deve percorrere nel prossimo futuro".