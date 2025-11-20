SACE porta energie per il futuro dell’export a Bari, incontrando le imprese di Puglia e Basilicata

(Teleborsa) - Prosegue il, litaliana interamente partecipata dal. Dopo Milano, Venezia e Napoli, "" approda a Bari il 20 novembre, quarta tappa di un percorso dedicato all’ascolto e al confronto diretto con le imprese italiane.Un– e che toccherà anche Bologna, Firenze e Roma – attraverso levere e proprie Case delle Imprese, dove ogni giorno è al fianco delle aziende per sostenerle nei loro percorsi di crescita e apertura ai mercati esteri.Con questoraccogliendo le voci delle imprese e traducendole in soluzioni concrete a supporto della loro competitività sui mercati globali.L’obiettivo è: costruire, insieme al tessuto produttivo, un modello di sostegno sempre più vicino alle esigenze delle imprese, capace di valorizzare il potenziale del Made in Italy e di supportare le principali filiere, distretti e settori strategici del Paese., ha dichiarato: "Essere presenti nei territori, incontrare le imprese e comprendere da vicino le loro priorità è parte integrante del nostro mandato istituzionale.. Il Roadshow nasce proprio con questo obiettivo: cogliere le energie delle imprese e trasformarle in programmi e interventi concreti per sostenerne lo sviluppo sostenibile e l’apertura ai mercati esteri"., ha dichiarato: "Puglia e Basilicata rappresentano territori dinamici, ricchi di filiere solide e capaci di competere nel mondo. In ogni tappa del Roadshow ritroviamo la forza delle imprese italiane,. Il nostro impegno è continuare a valorizzare queste eccellenze e mettere a disposizione strumenti concreti per accompagnare le aziende nei loro percorsi di crescita e diversificazione sui mercati esteri".La tappa barese si è svolta presso lae ha visto la partecipazione di imprese rappresentative delle: agroalimentare, meccanica, aerospazio, energia, chimica, trasporti e componentistica.Durante l’evento, le impreseconfermando il ruolo sempre più strategico del Mezzogiorno nella competitività dell’export italiano.SACE è presente stabilmente sulpunto di riferimento per tutto il Mezzogiorno insieme agli uffici di Napoli e Palermo.supportate con un’ampia gamma di strumenti che includono garanzie finanziarie, protezione del credito, coperture per investimenti, programmi di formazione e iniziative di business matching. Solo tra il 2024 e i primi mesi del 2025,La dinamica dell’come Germania, Stati Uniti, Francia e Spagna, che assorbono la quota dominante dei flussi commerciali delle due regioni. Una concentrazione che rende ancora più strategico ampliare la presenza sui mercati emergenti per garantire alle esportazioni regionali maggiore resilienza e un percorso di crescita più stabile nel tempo.Tre sono infatti le direttrici su cui SACE sostiene le filiere esportatrici italiane. La prima riguarda il, aiutando le imprese a trasformare la qualità riconosciuta del Made in Italy in una presenza commerciale più solida e strutturata sui mercati esteri. La seconda èleve indispensabili per aumentare la produttività e affrontare le sfide globali. La terza è la, che significa ampliare la presenza in nuove aree geografiche ad alto potenziale e ridurre la dipendenza da pochi mercati di riferimento, facendo leva sul supporto assicurativo-finanziario e sulla conoscenza internazionale che SACE mette a disposizione delle imprese.La Puglia,, conferma il peso trainante delle sue filiere chiave: alimentari e bevande, prodotti agricoli e farmaceutica. Inoltre, si osservano segnali significativi anche da mercati meno tradizionali. Nel primo semestre del 2025, ad esempio, si sono registrati aumenti importanti verso Paesi come Polonia (+11,4%), Repubblica Ceca (+36,4%), Slovenia (+37%) e Serbia (+38,8%), oltre che verso l’Arabia Saudita (+6,1%), dove sono risultate in rialzo le esportazioni di meccanica strumentale e alimentari e bevande.Anche la. Pur registrando una contrazione nel 2024 legata principalmente al settore dei mezzi di trasporto, nel primo semestre del 2025 emergono segnali incoraggianti da mercati meno presidiati. Le vendite verso Stati Uniti (+146,1%), Turchia (+352,8%) e Regno Unito (+25,8%) hanno evidenziato una crescita molto sostenuta, trainata soprattutto dai comparti della meccanica, dei mezzi di trasporto, dei prodotti in metallo e della gomma-plastica. Si tratta di mercati che, insieme, pesano oltre un quinto dell’export lucano e che offrono prospettive di diversificazione sempre più interessanti.Allargando lo sguardo al Mezzogiorno, la dinamica è simile, con, tra cui alimentari e bevande (10 miliardi di euro), farmaceutica (quasi 10 miliardi di euro) e mezzi di trasporto (8,3 miliardi). Da tenere d’occhio anche la meccanica strumentale che ha performato bene nel primo semestre 2025. Al Sud SACE è al fianco di oltre 6.000 imprese, seguite da vicino anche con le sedi di Napoli e Palermo, e nell’ultimo anno ha supportato progetti di export e investimenti per un totale di circa 6 miliardi di euro.