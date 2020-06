Infrastrutture, test a Bolzano per la strada al grafene

A2A

Directa Plus

(Teleborsa) - Con una rete di circ, una progettazione e un monitoraggio delle pavimentazioni stradali di alto livello, ancheentra a far parte della, un supermodificante polimerico contenentee plastica appositamente selezionata.Lasi inserisce in un contesto più ampio, che ha previsto tecnologie di modifica innovative e l’utilizzo diappositamente formulate.L’obiettivo principale delè verificare, anche in ambienti con condizioni atmosferiche differenti, i risultati già ottenuti in laboratorio e suche dimostrano il miglioramento delledell’asfalto, in funzione all’aumento della suae della capacità di sopportare le escursioni termiche, ottenendo cosìche durano molto di più rispetto a quelle realizzate tradizionalmente.Il prodotto Gipave è stato sviluppato dacon la collaborazione di, di G.Eco (Gruppo) e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Il grafene utilizzato nel nuovo supermodificante proviene infatti dall’azienda italiana, mentre G.Eco ha fornito la componente di plastiche dure riciclate.si sta occupando invece dell’intera(LCA – Life Cycle Assessment). La domanda di brevetto italiano della nuova tecnologia (depositata a fine 2017) ha già avuto esito positivo in Italia e nell’Unione Europea.Iniziati il 27 maggio e terminati il 28 maggio, i lavori hanno interessato la pavimentazione delladal km 6,450 al km 7,400, nei pressi di