A2A acquista azioni proprie per oltre 2,2 milioni di euro e conclude il programma

(Teleborsa) - A2A
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 novembre 2025 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra l'1 e il 3 dicembre 2025, complessivamente 953.816 azioni proprie
al prezzo medio unitario di 2,3289 euro, per un controvalore
pari a 2.221.334,74 euro
.
A seguito delle operazioni sopra descritte, in data 3 dicembre
2025 l'Utility lombarda ha comunicato che si è concluso ilprogramma di buyback
, nell’ambito del quale sono state acquistate complessivamente 2.142.796 azioni A2A al prezzo medio ponderato di 2,3315 euro per azione e per un controvalore complessivo di 4.996.010,53 euro.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 4.147.087 azioni proprie pari a 0,1324% del capitale sociale.
Sul listino milanese, la giornata del 9 dicembre chiude piatta per l'Utility lombarda
, che riporta un esiguo +0,04%.