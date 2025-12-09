A2A acquista azioni proprie per oltre 2,2 milioni di euro e conclude il programma

A2A

Utility lombarda

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 novembre 2025 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di avertra l'1 e il 3 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,3289 euro, per unpari aA seguito delle operazioni sopra descritte, in data2025 l'Utility lombarda ha comunicato che si è, nell’ambito del quale sono state acquistate complessivamente 2.142.796 azioni A2A al prezzo medio ponderato di 2,3315 euro per azione e per un controvalore complessivo di 4.996.010,53 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 4.147.087 azioni proprie pari a 0,1324% del capitale sociale.Sul listino milanese, la giornata del 9 dicembre chiude piatta per l', che riporta un esiguo +0,04%.