Piano Colao, Misiani: discutibili idee su super ammortamento e contante

(Teleborsa) - Bene su inclusione sociale, parità di genere e sviluppo sostenibile masued. È il giudizio delsul piano presentato dallaper la ripresa del Paese dopo l'emergenza coronavirus.Intervenendo ai microfoni di 24Mattino su Radio 24,ha espresso i suoi dubbi sul piano presentato al Governo dall'ex manager di Vodafone: "Trovol'idea di tornare al super ammortamento e libero ammortamento che abbiamo appena modificato con le Legge di bilancio 2020 sostituendoli con un. Discutibili anche le proposte di emersione del contante".Ilsull'operato della task force, però, resta: "è stato une importante ma la responsabilità ultima è dellache dovrà scrivere ilitaliano".Il viceministro dell'Economia ha difeso anche il Presidente del Consiglio dalle voci che vorrebbero alcune forze della maggioranza alla ricerca di un'alternativa: "In questa legislaturaa questo governo.ha la fiducia del Parlamento e ha svolto bene il suo ruolo in una situazione difficilissima e non credo vada sostituito".Infine, Antonio Misiani ha espressoanche nei confrontisul tema dei ritardi dei. "Il problema del recupero dei ritardi – ha detto Misiani – c'è e va affrontato nei termini in cui ha promesso di farlo il presidente dell'Inps. Tridico ha detto chenon abbiamo motivo di non credergli".