Euro digitale, Cipollone (BCE): Pagamenti più resilienti e sovrani. Online e offline entrambi necessari

(Teleborsa) - Davanti alla commissione ECON del Parlamento europeo,, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha dichiarato che l’istituto sta "compiendo progressi nei preparativi sia sul piano legislativo sia sul piano tecnico", mentre il Consiglio dell’UE punta a definire l’orientamento generale entro fine anno.Cipollone ha ribadito che l’è "estendere i benefici delai", spiegando che l’assenza di un’per i pagamenti online "riduce la libertà dei consumatori e aumenta i costi per i commercianti". Secondo i dati della BCE, il 66% dei cittadini europei, dopo un’introduzione, si è detto interessato a provare l’euro digitale, mentre i commercianti ne apprezzano la capacità di "rendere più facile e meno onerosa l’accettazione dei pagamenti digitali".Il dirigente ha insistito sulla necessità di una: "Non avere una forma digitale di contante mette a repentaglio la nostra". Attualmente, ha ricordato, i circuiti internazionali regolano due terzi dei pagamenti con carta nell’area euro.Chiarendo i rapporti con il, Cipollone ha sottolineato che l’euro digitale "sarà distribuito attraverso le banche" e progettato per "evitare il rischio di", grazie a massimali e assenza di remunerazione. Il nuovo strumento, ha detto, garantirà che "le banche traggano beneficio ogni volta che un pagamento tradizionale è sostituito da una transazione in euro digitale".Sul, nessun rischio di sostituzione: "Affiancherà, non sostituirà le banconote", ha dichiarato, ricordando che la BCE sta lavorando alla terza serie di banconote in euro. Ha inoltre assicurato "alti livelli di, anche grazie allache garantirebbe un livello simile al contante".Il progetto, ora nella nuova fase di sviluppo tecnico, potrebbe entrare innel 2027 e vedere lanel, a normativa approvata. "Più aspettiamo, più tempo impiegheranno a concretizzarsi i benefici", ha avvertito.