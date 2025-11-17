Euro digitale, Cipollone (BCE): Pagamenti più resilienti e sovrani. Online e offline entrambi necessari

(Teleborsa) - Davanti alla commissione ECON del Parlamento europeo, Piero Cipollone
, membro del Comitato esecutivo della BCE, ha dichiarato che l’istituto sta "compiendo progressi nei preparativi sia sul piano legislativo sia sul piano tecnico", mentre il Consiglio dell’UE punta a definire l’orientamento generale entro fine anno.
Cipollone ha ribadito che l’obiettivo
è "estendere i benefici del contante
ai pagamenti digitali
", spiegando che l’assenza di un’alternativa europea
per i pagamenti online "riduce la libertà dei consumatori e aumenta i costi per i commercianti". Secondo i dati della BCE, il 66% dei cittadini europei, dopo un’introduzione, si è detto interessato a provare l’euro digitale, mentre i commercianti ne apprezzano la capacità di "rendere più facile e meno onerosa l’accettazione dei pagamenti digitali".
Il dirigente ha insistito sulla necessità di una soluzione pienamente europea
: "Non avere una forma digitale di contante mette a repentaglio la nostra autonomia strategica
". Attualmente, ha ricordato, i circuiti internazionali regolano due terzi dei pagamenti con carta nell’area euro.
Chiarendo i rapporti con il sistema bancario
, Cipollone ha sottolineato che l’euro digitale "sarà distribuito attraverso le banche" e progettato per "evitare il rischio di disintermediazione
", grazie a massimali e assenza di remunerazione. Il nuovo strumento, ha detto, garantirà che "le banche traggano beneficio ogni volta che un pagamento tradizionale è sostituito da una transazione in euro digitale".
Sul contante
, nessun rischio di sostituzione: "Affiancherà, non sostituirà le banconote", ha dichiarato, ricordando che la BCE sta lavorando alla terza serie di banconote in euro. Ha inoltre assicurato "alti livelli di privacy
, anche grazie alla funzionalità offline
che garantirebbe un livello simile al contante".
Il progetto, ora nella nuova fase di sviluppo tecnico, potrebbe entrare in pilota
nel 2027 e vedere la prima emissione
nel 2029
, a normativa approvata. "Più aspettiamo, più tempo impiegheranno a concretizzarsi i benefici", ha avvertito.