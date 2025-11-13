Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 20:18
24.945 -2,24%
Dow Jones 20:18
47.596 -1,37%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Super Micro Computer scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che mostra un -7,62%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Super Micro Computer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 33,97 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,94. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
