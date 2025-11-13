Super Micro Computer scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che mostra un -7,62%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Super Micro Computer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Super Micro Computer
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 33,97 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 36,94. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 32,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)